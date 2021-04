Buona la prima per il workshop formativo di INSIEME e AISPA. Sabato mattina il prossimo appuntamento

É iniziato sabato 17 aprile il primo ciclo di incontri Workshop formativi organizzato dalle Associazioni Insieme e AISPA. Una quarantina di partecipanti hanno dato il via alla prima puntata dedicata alla “Leadership efficace” condotta dal dott. Roberto Verano, consulente e formatore su temi di gestione del personale e valorizzazione del potenziale, insieme alla sua collaboratrice dott.ssa Raffaella Cafasso.

Dall’altra parte una platea variegata da ogni parte della Provincia Granda: sono presenti giovani e meno giovani, dagli imprenditori ai dipendenti privati e pubblici in molti e diversi ambiti professionali, amministratori locali di lunga esperienza e di neo-eletti.

Il dibattito e il confronto con i relatori e tra gli stessi partecipanti hanno occupato grande spazio nella “lezione virtuale”, accompagnando quindi la parte più teorica con esempi concreti ed esperienze vissute.

"Buona la prima - afferma soddisfatto il Presidente di AISPA, Lucio Riba -. "Siamo molto contenti di come si è avviato questo percorso: l’approccio è quello che auspicavamo io e il Presidente Marcello Cavallo di Insieme. Per chi desiderasse, le iscrizioni per i pochi posti che restano sono ancora aperte. I prossimi appuntamenti per questo primo ciclo di incontri online, ricordiamo, saranno sabato 24 aprile, 22 maggio e 12 giugno".

Per iscriversi occorre inviare una mail a segreteria@associazioneinsieme.info

Per informazioni potete contattare lo 335-8150757 per Insieme oppure lo 331-2307129 per AISPA.