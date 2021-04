Forgia di Saluzzo trasforma nell’immediato il Bonus Ristrutturazioni 50% in sconto sull’acquisto di nuovi serramenti

Oggi i vari decreti del governo consentono l’applicazione di diversi tipi di detrazione di imposta e, sicuramente, uno dei più interessanti è il Bonus Ristrutturazioni, che permette la detrazione del 50% su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condomini o in edifici singoli. La detrazione viene spalmata in 10 anni come credito di imposta. Grazie alla cessione del credito, sempre secondo il decreto, il credito d’imposta può essere ceduto a Istituti finanziari oppure diventare uno sconto effettuato direttamente dal fornitore.

Ed è proprio su questo ultimo aspetto che Forgia Serramenti mette a disposizione la propria competenza e professionalità: assumendo la funzione di intermediario, e attraverso il meccanismo della cessione del credito, consente ai propri clienti di ottenere che il totale della detrazione d’imposta spettante venga applicato direttamente come sconto nella fattura di acquisto dei nuovi serramenti scelti. Oppure, il valore di questo sconto “da detrazione” può essere “sfruttato” per scegliere un serramento di gamma superiore, il cui costo maggiore pareggi lo sconto previsto.

Vien da sé che l’occasione è davvero ottima per procedere alla sostituzione dei vecchi serramenti, serenamente, senza doversi caricare di alcun problema di conteggi e pratiche, in quanto Forgia fornisce questa consulenza completa e gratuita con il servizio di vendita.

Potete andare di persona a soddisfare le vostre richieste e curiosità: lo staff Forgia vi aspetta per risolvere ogni vostro dubbio, e consigliarvi su tutto quanto concerne le sostituzioni dei serramenti.

Per scoprire subito la qualità e le varie tipologie di serramenti proposti sul mercato da questa Azienda, leader da oltre 23 anni nel settore, è possibile approfondire QUI

