Illuminare con stile attraverso le lampade in gesso

Quando si parla di illuminazione non pensiamo più solamente all’aspetto puramente funzionale legato alla qualità dell’illuminazione stessa, ma all’effetto visivo che si viene a creare. Le fonti di luce sono diventate sempre più protagoniste nell’arredare un ambiente, e la loro scelta serve a caratterizzare l’ambiente.

Quando parliamo di lampade in gesso ci riferiamo prettamente alla vasta categoria dei faretti in gesso, ma anche alle applique ed alle cornici realizzate con questo materiale. Prima di vedere in quali casi si rivela utile utilizzarle, parliamo un attimo dei vantaggi ad esse legate.

I vantaggi delle lampade in gesso

Uno dei principali vantaggi risiede proprio nella qualità del materiale. Il gesso si presenta come un materiale duttile, facile da lavorare e nello stesso tempo resistente nel tempo. Esso può essere verniciato, lasciandoci pertanto la libertà di creare delle ambientazioni personalizzate, in linea con i nostri gusti o con le esigenze progettuali.

Dal punto di vista economico, ha un prezzo piuttosto accessibile. Essendo leggero, inoltre, non presenta particolari difficoltà durante il montaggio.

Parlavamo della duttilità del gesso. In effetti sono pochi i materiali che competono con lui in merito a questa caratteristica. Si adatta a qualsiasi situazione, anche a quelle più difficili, visto che la sua lavorazione consente di adattare forme e dimensioni in maniera piuttosto semplice.

Le lampade in gesso più utilizzate

I faretti in gesso da incasso sono la soluzione ideale per illuminare qualsiasi tipologia di ambiente. Sono perfetti per illuminare interni di piccole dimensioni, in quanto non occupano ulteriore spazio. Possono essere incassati all’interno di elementi in legno, ad esempio sotto i pensili della cucina o sotto delle mensole. Sono una soluzione che aggiunge un taglio decisamente moderno all’ambiente, grazie all’effetto ottenuto, laddove la luce viene sprigionata direttamente dalla struttura in cartongesso.

Le plafoniere in gesso e le applique, invece, vengono posizionate al di sopra della struttura. Sono consigliate a chi desidera aggiungere un tocco di personalità agli ambienti. Spesso vengono realizzate da interior design di fama, e si presentano come delle piccole sculture da esibire.

Sfruttando la luce led, queste fonti di luce possono essere utilizzate senza comportare un elevato consumo energetico. Le applique in particolare si inseriscono bene nei punti di passaggio, come i corridoi, ma anche in sale più ampie laddove vogliamo inserire degli ulteriori punti luce.

L’illuminazione perimetrale è uno degli effetti più all’avanguardia ottenibile attraverso l’impiego delle cornici led. Queste vengono montate lungo tutto il perimetro della stanza, e vanno a caratterizzare gli interni grazie alla loro forma ed all’effetto creato. Spesso infatti le cornici led sfruttano il suggestivo gioco di riflesso offerto dall’illuminazione indiretta.

Uno degli effetti più suggestivi viene ottenuto grazie ad alcune cornici led, strutturate per dare vita al cosiddetto Wall Wash. In poche parole viene a crearsi una cascata di luce che scorre lungo la parete, uno scenario molto particolare tipico degli alberghi di lusso e che potremo riprodurre anche nella nostra abitazione.