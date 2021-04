L'azienda leader in tende da sole

Una storia di successo nasce sempre da piccoli ma inevitabili passi verso il futuro l’Azienda leader tende da sole è simbolo di questa storia di eccellenza tutta italiana fatta di brevetti, cura produttiva e ascolto dei propri clienti, il tutto amalgamato da uno spirito imprenditoriale unico nel suo genere visitare l’azienda è un privilegio offerto a tutti i nostri visitatori.

Basta semplicemente mettersi in contatto con il nostro ufficio clienti, il piacere di accogliervi sarà tutto nostro In azienda l’attenzione per la qualità dei prodotti è sempre stata accompagnata da una reale attenzione ai processi produttivi e al sapiente utilizzo delle risorse energetiche, con una particolare attenzione alle fonti rinnovabili, per ridurre l’impatto ambientale di tutti i processi dai piccoli scarti di produzione nasce la nostra linea di tessuti in acrilico riciclato con elevata resistenza dei colori ai raggi UV.

Il filato acrilico nasce da un processo che utilizza meno acqua e prodotti chimici, emette meno CO2 e prolunga l’uso di risorse naturali ristrutturato nel 2018, lo showroom pensato è la ricostruzione indoor di un ambiente urbano fatto di strade, piazze e negozi. Scenografia ideale per inserire sapientemente tutti i prodotti del catalogo e mostrarli ai propri clienti durante il corso di vere e proprie giornate “evento”

Azienda leader tende da sole

L’Azienda leader tende da sole tutt’ora il fiore all’occhiello della sede produttiva, un vero e proprio catalogo 3D dove entrare e lasciarsi ispirare dal design e dallo stile offre un’esclusiva garanzia di 10 anni su tende da sole, pergole, e teli confezionati a testimonianza dell’altissima qualità dei nostri prodotti e dell’unicità dei brevetti e dei modelli di utilità ottenuti su componenti e meccanismi di movimentazione Per offrirti sempre maggiore tutela e protezione tutti i nostri prodotti sono inoltre conformi alla normativa UNI EN 13561 e sono garantiti minimo al grado 6 della scala Beaufort (resistenza al carico del vento).

La nostra garanzia non è un semplice pezzo di carta è un impegno nei tuoi confronti alla massima prestazione, funzionalità e sicurezza l’azienda dedica un team di specialisti, sempre pronto a fornire tutto il supporto necessario per offrirti nel tempo performance, design e durata di tutti i nostri prodotti L’unicità e la riconoscibilità del marchio derivano dal coraggio e dalla competenza che da sempre lo contraddistinguono nostra mission è da sempre quella di offrire un prodotto all’avanguardia per soddisfare i nostri clienti sotto ogni punto di vista: progettualità, artigianalità, solidità nel tempo, esigenza funzionale ed estetica è il programma di ricerca e sviluppo finalizzato alla costante sperimentazione e innovazione di prodotto.

Azienda leader tende da sole

Nella nostra Azienda leader tende da sole un team altamente specializzato lavora costantemente su ogni dettaglio, dalle strutture ai tessuti fino ai meccanismi di movimentazione, per offrire ai nostri clienti un prodotto sempre all’avanguardia e capace di adattarsi ai bisogni dei nostri clienti solidità e design, praticità ed eleganza, è il luogo dove tradizione e innovazione raggiungono la loro massima espressione.

Il progetto nasce dalla volontà di creare una rete di partner altamente competenti e di investire sulla formazione continua di tecnici e rivenditori al fine di mantenere elevati standard di qualità in tutti i processi aziendali e fra tutti gli interlocutori dedicati alla conoscenza dei prodotti, laboratori tecnici di montaggio e tavoli di confronto con i nostri direttori di produzione sono solo alcuni degli eventi organizzati periodicamente per garantire ai propri clienti sempre la massima soddisfazione