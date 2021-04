Quando ci succede di riscontrare un problema alla nostra caldaia, magari un guasto, un malfunzionamento, una anomalia, a chi ci possiamo rivolgere? È vero che il mercato offre delle opportunità di diverso tipo. Ma il motivo del perché scegliere assistenza caldaie Junkers Roma, tra le tante, e proprio che si tratta dell’ipotesi più plausibile è interessante.

Essendo una assistenza che mira in particolare a occuparsi delle caldaie di questa marca, i suoi tecnici specializzati hanno una vasta esperienza e competenza a riguardo. Conoscono tutti i modelli presenti sul mercato, e ogni giorno lavorano maneggiando le diverse caldaie e imparando sempre di più e accumulando sempre più esperienza.

Per cui, se sei il felice possessore di una caldaia Junkers è possibile asserire che non puoi davvero trovare di meglio.

Esistono tante operazioni che puoi sbrigare, alcune delle quali sono previste da una normativa specifica.

Lo sai, ad esempio, che la caldaia a condensazione deve fare il bollino blu una volta ogni due anni?

Si tratta di un obbligo imposto per legge, che qualora non fosse assolto regolarmente comporterebbe una pesante multa da parte degli organi competenti. Ecco perché il nostro consiglio è di fissare sull’agenda questo appuntamento.

Un incaricato si premurerà di prelevare parte dei fumi emessi dalla caldaia per analizzarli e vedere se i parametri rientrano in quelli fissati, è la tua caldaia non inquina, fondamentalmente. Una volta rilevato questo, ti verrà rilasciato questo famoso bollino blu, come attestazione dell’avvenuto controllo e del superamento di questo esame.

Le caldaie a bassi consumi

Perché scegliere assistenza caldaie Junkers Roma è una domanda che è la stessa risposta del perché scegliere una caldaia Junkers. Che ce l’ha e magari ce l’ha da molti anni sarebbe bene rispondere. Infatti non è cosa da poco poter usufruire di un servizio di così alta qualità ed efficienza.

Già aver comprato una caldaia Junkers ci mette al riparo da molti problemi e ci dà la garanzia e la sicurezza di aver comprato una caldaia che ci durerà sicuramente molti anni, una caldaia performante che certamente non ci lascerà a piedi come si suol dire dopo pochi anni.

Tra l’altro di per se le caldaie a condensazione che sono ormai quelle più diffuse sono garanzia di grande affidabilità, alta resa e pochi consumi. Non a caso nel 2015 la commissione europea ha deciso giustamente di abolire quelle che erano più diffuse prima di esse: le caldaie a camera stagna che avevano oggettivamente molte caratteristiche negative. Infatti avevano un alto tasso di dispersione energetica e quindi consumavano tanto oltre a danneggiare fortemente l’ambiente. Insomma un disastro completo al quale la commissione europea seguita poi dagli stati membri ha dato uno stop fortunatamente e ha incentivato gli stessi stati a premere sui propri cittadini affinchè decidessero di sostituire i loro dispositivi. In che modo?

Prima di tutto promettendo incentivi e detrazioni fiscali molto interessanti per chi decideva di sostituire la propria caldaia con una a più basso tasso di dispersione energetica che vuol dire bassi consumi