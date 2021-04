Perchè scegliere stufe a pellet Roma

Guardando qualche tuo amico o parente che è passato da un vecchio sistema di riscaldamento ad una modalità diversa potresti chiederti perché scegliere stufe a pellet Roma , e noi abbiamo deciso di scrivere questo articolo proprio per tentare di spiegare quali motivi si celano dietro questo genere di preferenza.

Uno dei fattori che scatena questa domanda è puramente l’abitudine pregressa che l’utente può avere. Esistono persone particolarmente abitudinarie che non si pone proprio il problema di fare un passaggio da un sistema ad un altro. In tanti hanno già una difficoltà a cambiare gestore, che si tratti di telefonia o forniture di gas o di elettricità, figuriamoci proprio avere il cambio di mentalità che può portare a sostituire una caldaia a gas con una stufa a pellet. È vero che entrambi i prodotti servono a riscaldare la casa, ma è anche vero che il tipo di gestione che se dovrà fare di riscaldamento stesso è completamente differente.

La stufa a pellet vede un maggiore coinvolgimento dell’utente, che dovrà pulirla di persona almeno una volta settimana, e per quanto non sia un compito così oneroso, e basta prenderci la mano che ci vogliono solo cinque minuti, è già un tipo di visione completamente diversa. Dopodiché, un altro grande cambiamento consiste proprio nel tipo di alimentazione e dunque nella scelta che facciamo del combustibile che andiamo ad adottare: in un caso, ovvero quello della caldaia, utilizziamo il gas della rete, nell’altro caso dovremmo acquistare noi il biocombustibile che serve per alimentare la combustione nelle stufe a pellet.

Ma che cos’è il pellet?

È un prodotto che viene ricavato dalla compressione e dalla lavorazione degli scarti del legno. Dunque, si prende tutto ciò che deriva dal legno e che rimane quando si fanno i mobili, ad esempio, e parliamo dunque di segatura, trucioli, cippato e via dicendo, si raccolgono, si eliminano sabbia, sporco, vernici, impregnanti tutto ciò che potrebbe essere considerato un elemento chimico o un elemento che va a danneggiare il pellet, lo si fa essiccare per togliere l’umidità e diventa un ottimo combustibile.

La sua fruibilità è data dalla particolare forma che gli fanno assumere, quella di trucioli piccolini, che verranno poi caricati all’interno della stufa a pellet porta di distributore. Il pellet viene prodotto in Italia, in genere, certo si possono fare anche altre scelte però è bene sapere che il nostro paese è uno dei produttori principali in Europa. Viene suddiviso per categorie, e il migliore è quello che ha l’indice più basso di produzione di cenere.

Questo tipo di pellet è fatto da quelle parti del legno che non contengono della corteccia, e produce molta poca cenere, cosa che lo rende perfetto in quanto a potere calorifero. Meno cenere viene prodotta, meno ci sarà la possibilità di andare a intasare la stufa a pellet che comunque va regolarmente con un aspiracenere. Il motivo del perché scegliere stufe a pellet Roma è presto detto: hai la possibilità di passare ad un sistema particolarmente bello dal punto di vista estetico e anche che consente di avere un basso impatto ambientale.