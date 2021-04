Scegliere ditta di pronto intervento caldaie Roma

Relativamente alle caldaie l’assistenza è importantissima quasi quanto quella sulla propria autovettura. Scegliere una ditta di pronto intervento caldaie Roma che offre servizi di manutenzione e riparazione per caldaie e stufe a pellet in ogni zona della Capitale richiede una ricerca molto attenta.

Lo staff è composto da tecnici qualificati e affidabili, con anni di esperienza alle spalle nel settore e desiderio di essere sempre al passo con le novità del mercato. Per far questo viene curata con attenzione la formazione e l’aggiornamento per ciascun tecnico di modo che possa offrire un servizio impeccabile anche per i modelli più nuovi e performanti di caldaie e stufe a pellet I servizi offerti spaziano dall’assistenza caldaie e stufe a pellet, all’installazione, ai controlli annuali previsti dalla legge alla manutenzione straordinaria con riparazione caldaie e stufe a pellet.

Un servizio particolarmente interessante è quello del pronto intervento sia per la riparazione caldaie che per le stufe a pellet. Se la tua stufa o la tua caldaia ha scelto un orario serale, la domenica o qualsiasi giorno festivo per rompersi interveniamo con la massima urgenza per permetterti di godere nuovamente del calore e dell’acqua calda Grande attenzione viene data ai prezzi offerti: convenienti per far sì che tutti possano usufruire dei servizi di assistenza e riparazioni caldaie.

I costi vengono comunicati con la massima chiarezza. I lunghi anni di esperienza trascorsi nell'assistenza caldaie a Roma permettono ai tecnici di essere davvero un ottimo punto di riferimento per chiunque voglia mantenere la caldaia o la stufa a pellet perfettamente funzionante e performante anche qualora non siano troppo moderne. Per essere sicuri di effettuare sempre con tempestività i controlli richiesti dalla normativa vigente, con il comodo servizio di abbonamento è possibile essere avvisati per fissare un appuntamento e non rischiare le multe e i malfunzionamenti che potrebbero derivare da un controllo saltato.

La salute delle caldaie sta concretamente a cuore dei tecnici che sono in grado di operare sulle caldaie di ogni marchio presente sul mercato e di risolvere i più svariati problemi idraulici che affliggono l'impianto. Attraverso l'analisi della combustione, della pressione dell'acqua in uscita e della risposta dei comandi, i termoidraulici riescono ad individuare l'intervento ad hoc da porre in essere per restituire la massima efficienza alla caldaia che manifesti dei piccoli o dei grandi problemi di malfunzionamento

La verifica della conformità della canna fumaria, della tenuta dell'impianto del gas, i test sul bruciatore e sulla combustione sono alcuni dei servizi per cui occorre l'assistenza caldaie dove la taratura generale della caldaia rappresenta uno dei servizi offerti. La manutenzione ordinaria della caldaia prevede la verifica del corretto funzionamento della caldaia. Vengono analizzate la combustione, la pressione dell'acqua in uscita e la risposta dei comandi.

Nel caso in cui si verifichino anomalie durante la prima analisi, si potrà procedere ad una delle seguenti operazioni:

taratura generale della caldaia;

smontaggio, pulizia del bruciatore e controllo del suo funzionamento;

smontaggio e pulizia dello scambiatore;

controllo del circuito dell’acqua per verificare la presenza di eventuali occlusioni, bolle d’aria e della temperatura del liquido stesso;

controllo del vaso di espansione;

controllo dell’alimentazione della caldaia e della regolarità dell’accensione;

verifica dello scarico della combustione: prova del tiraggio e analisi dei fumi;

sostituzione di eventuali componenti usurate;

Manutenzione ordinaria impianto generale

Ci sono ulteriori interventi che riguardano l'idoneità della caldaia, in particolare dell'impianto generale e dei locali in cui è situata.