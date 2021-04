Savigliano, la campagna di raccolta fondi per il restauro di Sant’Andrea ha il suo logo

La campagna di raccolta fondi per la chiesa di Sant’Andrea di Savigliano ora ha il suo logo. “Insieme per Sant’Andrea” è stato realizzato dalla studentessa Elisa Barbero che frequenta la classe 3A dell’Istituto Cravetta-Marconi. L’opera ha vinto il concorso lanciato dalla Parrocchia e dall’Istituto scolastico “Per realizzarla mi sono ispirata all’idea della mano - spiega la studentessa - come aiuto verso le altre persone e poi ho inserito la chiesa all’interno del cerchio che rappresenta la moneta e quindi l’invito a donare”.

Come spiega anche don Paolo Perolini gli interventi sulla chiesa sono due: sul tetto e sulla facciata. “E’ partita la progettazione di entrambi i lavori, ora stiamo aspettando l’autorizzazione da parte della soprintendenza e dell’Ufficio Liturgico, dopodiché si potrà procedere”.

La fine degli interventi sulla facciata è prevista per fine anno, il tetto essendo più complesso richiederà maggior tempo. “E’ una chiesa da mille metri quadrati, con cinque navate, quindi davvero un progetto importante. Speriamo con l’aiuto di tutti di riuscire a portarlo a compimento”.

La raccolta fondi ora sarà simboleggiata anche da logo ideato da Barbero “Siamo molto contenti dell’impegno dei ragazzi - conclude don Paolo - ci hanno presentato diversi progetti tutti molto belli!”

“Un esempio di sinergia tra scuola e territorio - commenta il vice preside Giacomo Celiento -. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere presenti”

“Non è la prima volta che il Cravetta vive e lavora sul territorio è un feedback continuo - aggiunge l’insegnante Marco Filippa -. Lavorare a scuola per risolvere un problema porta a dei risultati, anche per questo abbiamo colto questa ulteriore opportunità presentata da don Paolo per provarlo”.

Una cinquantina i progetti presentati, al secondo posto si è classificato Edoardo Laudani che è stato premiato oggi, nel laboratorio "Gregory Guarnieri" insieme alla collega Elisa Barbero.