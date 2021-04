Flop SuperLega, si sgretola il "torneo dei ricchi": striscioni di protesta all'Allianz, Andrea Agnelli in bilico

Con le prime luci dell'alba rimangono gli strascichi di un terremoto destinato a generare ancora diverse scosse d’assestamento che potrebbero portare cambi immediati ai vertici dei top club europei. La Juventus, ovviamente, non è esente da questo ragionamento. Anzi. La scorsa notte alcuni tifosi hanno affisso due striscioni durissimi contro il presidente Agnelli, fuori dall’ Allianz Stadium : “ La nostra storia non va infangata, barattata e commercializzata: noi siamo la Juventus F.C. No alla SuperLega, vergognati ” e ancora “ Conti in rosso, deficit e SuperLega, dei nostri tifosi non ve ne fotte una s**a. Scissionisti ”. Ad appenderli la componente ultras della tifoseria, da tempo in guerra contro il numero uno bianconero. Anche i tifosi normali però, sui social e nei bar della città, avevano sollevato diversi dubbi sulla mossa del rampollo di casa Agnelli . Anche se rispetto ad altre latitudini erano stati più tiepidi e possibilisti.

Con il colpo di Stato fallito poi, sono iniziate a cadere le prime teste di chi aveva sperato nella rivoluzione: il Manchester United ha accompagnato alla porta il vice-chairman Ed Woodward, per esempio. In tarda serata sono circolate voci incontrollate di possibili dimissioni da presidente della Juventus di Andrea Agnelli. Voci al momento, che non trovano peraltro riscontro nella realtà. Da ambienti vicini alla Vecchia Signora fanno sapere che non ci sarà alcun passo indietro da parte del nipote dell'Avvocato. Per il momento. Di certo, la ferita appare insanabile e John Elkann, amministratore delegato di Exor, non si è ancora espresso. La maggior parte dei tifosi non ha capito il progetto e le modalità di imposizione. Il tutto, mentre la Juventus, attesa questa sera dalla sfida contro il Parma, fatica a qualificarsi per la Champions League. Il caos nel mondo Juve è servito.