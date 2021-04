Motori: BRC Racing Team si prepara per il WTCR 2021

BRC Racing Team intensifica i preparativi per la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup con una new entry: la Hyundai Elantra N TCR.

In gara con il nome BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, il team schiererà due Hyundai Elantra N TCR nel campionato top per le vetture turismo. La squadra si avvarrà dell’esperienza dei piloti Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz alla loro quarta partecipazione al WTCR.

L’obbiettivo di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è di aggiungere un’altra vittoria ai successi già conquistati in questa serie incredibilmente competitiva, dopo essersi aggiudicata il titolo piloti per due anni consecutivi con Tarquini (2018) e Michelisz (2019) a bordo della Hyundai i30 N TCR.

In questa stagione Tarquini gareggerà con il numero #3 e Michelisz con il #5 e con le loro nuove auto cercheranno di riappropriarsi della corona. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il team e i piloti hanno effettuato numerosi test con le Hyundai Elantra N TCR. BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è determinata a correre per la vittoria in ogni round, dopo la difficile stagione ridotta del 2020, in cui Tarquini è salito due volte a podio e Michelisz ha conquistato una pole position.

Il team confida di arrivare alla Race of Germany (3-5 giugno) schierato in prima fila.

Il Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: “Dopo diversi mesi di intensa preparazione siamo pronti per iniziare il nostro prossimo capitolo con la Hyundai Elantra N TCR. Il nostro obbiettivo è di competere alla vittoria dei titoli 2021; grazie all’esperienza dei nostri Gabriele e Norbert al volante, siamo sicuri di avere un pacchetto vincente per l’imminente stagione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Hyundai Motorsport Customer Racing per prendere dimestichezza con la nuova vettura e siamo sicuri che il nostro duro lavoro ci ricompenserà con un altro anno competitivo e ricco di successi”.

Norbert Michelisz commenta: “Lo scorso anno avevo il numero #1 sulla macchina ed il mio obbiettivo è di riguadagnarlo questa stagione. Abbiamo fatto molti test con la Hyundai Elantra N TCR e sono fiducioso che potremo continuare l’onda di successi avuti con le Hyundai i30 N TCR. Lavorando con gli ingegneri di Hyundai Motorsport Customer Racing è chiaro come molta dell’esperienza e delle conoscenze acquisite negli ultimi 3 anni siano state utilizzate nella progettazione della nuova vettura. Io e Gabriele abbiamo anche tre anni di esperienza nel WTCR e con BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, credo che questa sia una combinazione vincente”.

Gabriele Tarquini aggiunge: “Non ero così pronto per l’inizio della stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup da quando ho vinto il titolo nel 2018. Essere stato coinvolto nello sviluppo della Hyundai i30 N TCR è stato un elemento chiave di quel successo; questa volta abbiamo iniziato a testare con la Hyundai Elantra N TCR dalla scorsa estate, e sarà evidente quando scenderemo in pista. Ogni anno il WTCR è molto competitivo, credo che con la nostra esperienza nel testare la macchina avremo un vantaggio sugli altri piloti, fattore che farà una notevole differenza”.