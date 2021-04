Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo saluta Adelina Ungureanu

Dopo Sonia Candi e Katerina Zakchaiou la Bosca S.Bernardo Cuneo ha ufficializzato un altro addio.

Adelina Ungureanu, il cui trasferimento a Busto Arsizio pare ormai certo, lascia Cuneo dopo due stagioni molto positive.

Nuova chance di carriera, dunque, per la schiacciatrice rumena classe 2000, salutata (e ringraziata) attraverso i canali di comunicazione societari: "Hai scritto una pagina 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 della nostra storia e lottato sempre con grinta, carattere e passione in questi due anni a Cuneo. Grazie di tutto Adelina Ungureanu, ti auguriamo il meglio per un futuro top level!".

Pubblicato, in segno di omaggio, il video della straordinaria rimonta di Cuneo contro Scandicci nella stagione 19\20, guidata proprio da Ungureanu (dal 18-24 al 28-26).

Procede, nel frattempo, il lavoro della dirigenza di Cuneo Granda Volley per allestire il roster 21\22: ad oggi si registrano la conferma di Alice Degradi e l'innesto della centrale Federica Stufi.