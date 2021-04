Volley maschile A2, playoff - Cuneo verso il primo atto della semifinale, Serniotti: "Orgogliosi di essere ancora in corsa, affrontiamo Taranto con coraggio"

Dopo la vittoria su Reggio Emilia al terzo turno dei Quarti, Cuneo torna a disputare una semifinale Play Off e lo fa contro Taranto, la squadra con più ex di tutto il campionato.

Se coach Serniotti in passato è stato sulla panchina pugliese, Coscione, Alletti, Parodi e Hoffer hanno vestito la maglia del capoluogo piemontese.

Pistolesi e compagni hanno conquistato l’accesso alla Semifinale, riportando in Città l’emozione di una serie al meglio di 5 che da tempo mancava. La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo alle ore 19.00 al Pala Mazzola, ospite della Prisma Taranto per Gara 1 della Semifinale Play Off A2.

Il Capitano Matteo Pistolesi: «Non vediamo l’ora di giocare e siamo curiosi di metterci alla prova contro una squadra forte ed esperta come Taranto. Siamo dove volevano essere dal giorno in cui abbiamo cominciato la preparazione e ora sta a noi sfruttare al meglio questa occasione vivendola al massimo delle nostre possibilità».

Coach Roberto Serniotti: «Siamo molto orgogliosi di essere ancora in corsa nei playoff, dopo un difficile quarto di finale con Reggio. Ora Taranto, un avversario forte che rispettiamo, ma spero lo affronteremo con coraggio e massimo impegno».

Il match si svolgerà a “porte chiuse” e sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A al seguente link -> https://youtu.be/TbbgC4jUXEg