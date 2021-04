A Marene aperta la rampa di collegamento sulla A6, Barbero: “Comoda, ma manca sempre l’uscita”

A Marene è aperta al traffico da questa mattina la rampa di collegamento sulla A6 che consente l’accesso all’autostrada Torino-Savona dalla provinciale 662 direzione Roreto, permettendo così l’accesso diretto al relativo casello ai mezzi in arrivo da Savigliano e Marene.

La rampa, lunga circa 500 metri e larga 6,5, aperta in configurazione di cantiere, permetterà un migliore collegamento tra le autostrade e le valli del saluzzese e saviglianese e consentirà di risparmiare tempo e chilometri evitando il passaggio alla rotatoria Bra-Marene. Un’opera attesa dal territorio che fa parte degli adeguamenti di interconnessione tra la Torino-Savona e la Asti-Cuneo (A33), autofinanziata dall’ente gestore, ovvero Autostrada dei Fiori, per un valore di 5,8 milioni di euro.

“La Città di Savigliano ha accolto con grande gioia apertura del casello - commenta il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio - anche perché come Amministrazione, la presente e le passate, ci eravamo adoperati perché riaprisse. Fondamentale per l’economia e il turismo della nostra zona anche in funzione della, speriamo prossima, apertura del nuovo ospedale”.

Se il sindaco di Savigliano, insieme a quello di Saluzzo, ha appreso la notizia con soddisfazione, qualche perplessità l’ha espressa proprio la prima cittadina di Marene, Roberta Barbero: “Sicuramente sarà una comodità per i marenesi e i paesi come Savigliano, certo che però manca l’uscita - spiega - Forse bisognava pensarci prima di spostare il casello, vedremo i benefici che avrà per l’autostrada, perché presumo che sia stato spostato per una questione economica dell’autostrada, non certo perché ci siamo lamentati”.

Intanto sempre a Marene, per maggio terminerà l’intervento di bitumatura della rotonda in direzione Savigliano, opera attesa da tempo, insieme alla rotatoria in ingresso a Savigliano sulla 662, per una migliore viabilità su tutto il territorio.