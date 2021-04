A Priocca la sede di un nuovo centro vaccinale per 6 comuni del Roero

È stata individuata a Priocca, presso la palestra comunale di via Giardina, la sede di un nuovo centro vaccinale che accoglierà i cittadini priocchesi e quelli in arrivo da altri cinque comuni: Govone, Magliano Alfieri, Castellinaldo, Castagnito e Guarene.



Il progetto, voluto fortemente dalle sei amministrazioni coinvolte e realizzato in accordo con l'Asl Cn2, andrà a garantire numeri importanti di vaccinazioni per un bacino di oltre 13mila utenti.



Dopo un primo sopralluogo dell'azienda sanitaria, sono in corso i lavori di adeguamento dei locali. Intanto i comuni aderenti si sono attivati per la ricerca di medici, infermieri e altri volontari pronti a collaborare per la migliore riuscita dell’iniziativa.



Il senatore e primo cittadino di Priocca Marco Perosino: "Siamo contenti di poter essere utili alla popolazione con l’allestimento di un polo che opererà sul territorio per dare un ulteriore contributo alla campagna vaccinale. Il centro sarà bello e funzionale, e verrà attivato a partire dal 12 maggio prossimo. Ancora questa mattina ho sollecitato il Governo ad acquistare vaccini a ogni costo. Sul nostro territorio siamo organizzati per somministrarli celermente e anche dal Roero contribuiremo con determinazione a questa fondamentale battaglia".