Alstom: vertenza amianto sia un'opportunità per il territorio

Si è conclusa oggi la campagna di assemblee programmate dalle strutture nazionali e territoriali di che ha coinvolto il sito Alstom di Savigliano.



Sono stati chiariti alcuni dubbi emersi nelle scorse settimane anche con il contributo del patronato Inas Cisl, circa il calcolo e la natura dei contributi e le modalità di accesso al beneficio.



Su questi temi è stato chiesto un tavolo tecnico all’Inps, che sebbene non potrà aggiungere nulla alla legge, potrà chiarire alcuni aspetti irrisolti.



Come Fim Cisl ribadiamo con forza che vada percorso quanto realizzato con la firma dell’accordo di prossimità, che ha consentito ai lavoratori somministrati di continuare a prestare la loro attività nello stabilimento e per cui oggi chiediamo, a fronte delle fuoriuscite, la stabilizzazione dei contratti.



L'eventuale aggiudicazione della commessa di Trenitalia di 200 treni (da 160 km/h) e di altri 100 treni (da 200 km/h), può fare da volano a questo processo di stabilizzazione.



Continueremo a prestare la nostra assistenza a coloro che avranno bisogno di essere guidati all'utilizzo dei benefici, ma prestando grande attenzione per dare dignità a chi non ha ancora un contratto stabile.



****************************************



ERRATA CORRIGE: la nota è redatta unicamente dalla Fim nazionale. Non si tratta di nota unitaria come precedentemente esplicitato nel sottotitolo (ora corretto).