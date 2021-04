“Au nom du pain”: la tradizione del pane che unisce da Niella Tanaro alla Francia

Il bisogno viscerale di tornare alle origini e riscoprire una tradizione genuina come il pane che si faceva una volta nei forni di paese.

È diventato realtà il docufilm di Géraldine Giraud, giornalista francese con cuore niellese, che ha fatto ricoprire ad Italia e Francia quanto i due paesi siano legati.

Come vi avevamo anticipato nell’intervista con la regista (leggi qui), "Au nom du pain", frutto di un lavoro di ricerca durato anni, da questa settimana è in onda su FR3, per raccontare e riscoprire i valori dell’arte bianca e del pane genuino, simbolo di condivisione, dai due lati della frontiera.

“È stato commovente leggere i messaggi e i commenti delle persone che hanno visto il docufilm” – spiega Géraldine Giraud – “L’eco che ha avuto nei due paesi è stato incredibile. Non avrei mai immaginato di raggiungere così tante persone, la fiamma sopita dell’amore per l’arte bianca è nuovamente accesa e sono sicura che questo è solo l’inizio di un bellissimo viaggio”.

Un film di cuore che racchiude i valori del passato guardando al futuro, attraverso le testimonianze di panettieri di ieri e di oggi.

“Riuscire a finire le riprese con la pandemia in corso sembrava impossibile, ma ci siamo riusciti e sono certa che sia stato merito anche della protezione dei nostri avi, quei pionieri del pane che emigrarono in Costa Azzurra per sfuggire alla fame” – prosegue la regista -“Ringrazio davvero tutti i niellesi, i volontari, le associazioni, il sindaco e l’amministrazione, l’Eurocin GEIE Le Alpi del Mare con Ferruccio Dardanello e la Confartigianato Imprese Cuneo e il presidente della zona monregalese Paolo Manera, tutti quelli che hanno partecipato in qualche misura alla realizzazione e alla nascita di questo progetto”.

Suo bisnonno, Ludovico Manuello, fu proprio uno dei niellesi che si trasferirono in Francia, a inizio ‘900, quando in Costa azzurra erano arrivate a essere circa 300 le panetterie italo-francesi.

“Au nom du pain” ripercorre una storia di integrazione che certamente sarebbe andata persa senza il lavoro di Géraldine e che regala a tutti la possibilità di ritrovare la Niella Tanaro dell’infanzia e un incentivo per la filiera del futuro.

“Ho visto il film è l’ho trovato bellissimo” – dice Denise Camilla, il cui nonno emigrò non solo in Francia ma fino a San Francisco e che nel docufilm racconta le difficoltà che gli italiani emigrati ebbero, soprattutto nel dopoguerra - “E’ stato un viaggio nella Niella dell’infanzia, ma anche un modo per regalare alle generazioni future la tradizione del buon pane. La storia racconta bene quello che hanno vissuto i niellesi emigrati, discriminati ed emarginati e fa emergere quanto fosse importante per loro il lavoro che veniva anche prima della famiglia. Questo documentario è importante perché ai giovani resterà una testimonianza che sarebbe scomparsa per sempre”.

“Au nom du pain” al momento è disponibile in francese e visibile anche dall’Italia in replay (clicca qui), ma per l’estate verranno organizzate anche proiezioni nella nostra provincia.