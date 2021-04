, alle 18, nel giorno della sua festa liturgica, Bra celebra San Giuseppe Benedetto Cottolengo, nato sotto la Zizzola il 3 maggio del 1786 e fondatore dell’opera da lui denominata Piccola casa della Divina Provvidenza, anche detta “Cottolengo”.



Lo fa con una cerimonia in diretta streaming dalla Casa Natale del Santo della Carità, che sarà trasmessa sul canale You Tube della Pastorale 50 “Parrocchie UP50” (link diretto: https://youtu.be/lcB3iBsF2cU).



Parteciperanno il sindaco di Bra Gianni Fogliato, suor Maria Teresa Colombo, custode della Casa natale del Cottolengo, il delegato comunale ai gemellaggi Lino Ferrero e il parroco di S. Andrea e moderatore dell’Unità Pastorale 50 don Giorgio Garrone, per una preghiera finale e la benedizione alla città.



La celebrazione vedrà la partecipazione, seppur a distanza, anche del Comune francese di Saint-Pons, luogo da cui emigrarono i nonni di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, legato alla Città di Bra da un patto di amicizia. Durante la diretta braidese sarà letto il saluto del sindaco della cittadina francese Dominique Okrolig.