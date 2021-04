Bra: iscrizioni solo on line per i servizi scolastici

Novità importanti per quanto riguarda i tempi e le modalità di iscrizione ai servizi scolastici offerti dal Comune di Bra. Con l’anno scolastico 2021/2022, infatti, l’Amministrazione della città della Zizzola ha creduto opportuno aggiornare e implementare il funzionamento telematico delle iscrizioni ai servizi con l’obiettivo di offrire agli utenti una gestione più completa, al passo con i tempi e più in sintonia con le moderne esigenze delle famiglie.

Sarà possibile quindi inoltrare le domande per l’iscrizione ai servizi di mensa, pre orario, post orario e doposcuola esclusivamente via web sul sito www.comune.bra.cn.it, nella sezione Servizi on line/Servizi scolastici, utilizzando il sistema “Spazio Scuola”. Inoltre, a differenza di quanto previsto negli anni scorsi, dovranno iscriversi non solo gli alunni che accedono alla mensa per la prima volta, ma anche coloro che hanno già usufruito del servizio nell’anno scolastico in corso e che intendono continuare a fruirne per l’anno 2021/2022. Non verrà rinnovata in automatico la loro iscrizione al servizio come in passato.

Entro il 15 maggio 2021 gli studenti riceveranno tramite le scuole le istruzioni cartacee su come procedere all’iscrizione on line. Il portale delle iscrizioni sarà attivo da quella data fino alle 24 del 31 luglio. La mancata iscrizione sarà considerata una rinuncia al servizio. Contestualmente all’iscrizione ai servizi scolastici, le famiglie interessate potranno presentare richiesta di riduzione della tariffa del servizio mensa sulla base della dichiarazione ISEE.

Unica eccezione l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, che dovrà avvenire in forma cartacea. A partire dal 1 luglio sul sito del Comune sarà scaricabile l’apposito modulo, che una volta compilato andrà inviato entro il 15 ottobre all’Ufficio Scuola all’indirizzo ufficio.scuola@comune.bra.cn.it, oppure recapitato personalmente dietro appuntamento.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi scolastici, si conferma la possibilità di ricorrere al Circuito PagoPA ovvero alle altre tradizionali forme di pagamento indicate nel dettaglio nelle istruzioni che verranno consegnate ad ogni alunno. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito internet della Città di Bra (dove sono pubblicate le tariffe dei relativi servizi e le possibili riduzioni connesse alla situazione ISEE) oppure presso l’Ufficio Economato (tel. 0172-438328) per quanto concerne il pagamento dei servizi; per quanto riguarda la richiesta di informazioni sulle modalità di iscrizione e per eventuali situazioni di assenza di strumenti informatici è possibile contattare l’Ufficio Scuola (tel. 0172-438238 /0172-438225)