Cuneo, concluso il bando di progettazione per il restyling di piazza Europa: a rispondere venti studi tecnici

A un mese di distanza dall'ultima volta, in consiglio comunale a Cuneo si tornerà a parlare del progetto di restyling di piazza Europa, l'iniziativa senza alcun dubbio più dibattuta, osteggiata e contestata dell'intero Bando Periferie.

In riferimento al progetto è recentemente scaduto il bando di progettazione lanciato a marzo dall'amministrazione comunale: venti sono stati gli studi professionali, da tutta Italia, che hanno risposto presente, un risultato certamente più soddisfacente di quello ottenuto nel 2019 (quando la stessa gara, ma per il primo progetto, era andata completamente deserta).

L'appalto verrà definito in base alle caratteristiche tecniche ed economiche delle diverse offerte e avrà un valore di 413mila euro. I vincitori avranno cinque mesi per portare a termine la progettazione, poi a cavallo tra quest'anno e il prossimo il progetto verrà messo a bando per la realizzazione: facile immaginarsi come i lavori concreti potranno effettivamente incominciare dopo le nuove elezioni amministrative.

L'intero progetto di restyling avrà un costo di 8,8 milioni di euro, di cui 5,5 milioni in capo al Comune e il resto al governo.