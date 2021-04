Ecocentro di Pollenzo: dal 3 maggio nuove possibilità per l’accesso

Da lunedì 3 maggio 2021, nuovo servizio dedicato alle utenze domestiche presso il centro di raccolta di Pollenzo. Ferma restando la prosecuzione della sperimentazione con il sistema di prenotazione obbligatorio per gli utenti che accedono al centro, sarà infatti introdotta anche la possibilità, per un giorno a settimana (il martedì dalle 14 alle 17.30) di effettuare l’ingresso all’ecocentro senza preventiva prenotazione telefonica o via web: si potrà accedere previo inserimento digitale in loco da parte dell'operatore, che sul momento inserirà i dati necessari per ogni utente.



Questa opzione è riservata alle sole utenze domestiche in quanto, come da comunicazione del Coabser relativamente al nuovo regolamento di accesso consortile, dal 3 maggio le utenze non domestiche dovranno obbligatoriamente prenotare i conferimenti effettuati presso tutti i centri di raccolta consortili.



Si ricorda che la prenotazione on line per accedere agli ecocentri cittadini di corso Monviso (facoltativa ma raccomandata per le utenze domestiche) e di corso Langhe a Pollenzo (obbligatoria, ad eccezione del martedì pomeriggio per le utenze domestiche a partire dal 3 maggio) può essere effettuata sul sito www.verdegufo.it (area prenotazioni). Resta sempre attiva la raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche: per richiedere il servizio è sufficiente contattare l'Ecosportello, al numero 0172.201054 (da lunedì al venerdì 8-30-12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14 alle 17.30) o alla mail ecosportello@strweb.biz