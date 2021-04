Fossano: prorogata la scadenza sulla prima rata della TARI

Con Delibera di Giunta del 21 aprile l'Amministrazione Comunale di Fossano ha approvato la proroga del pagamento della prima rata della TARI 2021

«Prioritariamente è da rilevare il perdurare della crisi sanitaria internazionale da Covid-19, che continua e mettere in forte stress economico sia le aziende, sia le famiglie ed in tal senso si attendono, nelle prossime settimane, interventi normativi volti a mitigare l'impatto della TARI per le utenze non domestiche particolarmente penalizzate, attraverso l'introduzione di agevolazioni da applicare già per l'anno in corso, con rideterminazione degli importi dovuti e conseguente ricalcolo degli avvisi di pagamento» si legge nel testo della delibera.



«Abbiamo deciso di posticipare la scadenza del 31 maggio al 30 settembre - Commentano in conclusione il Sindaco Dario Tallone e l'Assessore alle Finanze Angelo Lamberti - per dare una boccata di ossigeno alle tante famiglie ed aziende in difficoltà in un momento come questo».