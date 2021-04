"Grazie angeli custodi": una torta ai carabinieri che l'hanno salvata dal suicidio

Ci sono momenti bui, nella vita. Così neri che non si vedono vie d'uscita. Ed è lì che si insinua un tarlo maledetto, che giorno dopo giorno scava e buca, fino a portare al pensiero più brutto, quello di farla finita.

E' la storia di una giovane donna di Cuneo che, domenica, è stata sul punto di togliersi la vita. Non entriamo nei particolari della vicenda, come è giusto che sia. L'unica cosa che conta è che questa donna non lo abbia fatto, salvata dai carabinieri, intervenuti su richiesta dei familiari.

A distanza di qualche giorno, ha capito quanto quegli uomini in divisa, in quel momento, siano stati dei veri angeli. E glielo ha voluto dire, facendo fare una torta per loro, con lo stemma dell'Arma e con un grazie. Non ci sono tante altre parole da dire, in situazioni come queste.

"Mi hanno aiutata e mi sono stati vicini - ci ha detto. E continuano a farlo. Sono passati a trovarmi e mi hanno chiamata, per sapere come stavo. Questa torta è piena del mio amore e del mio grazie. A loro devo tutto! Quei volti rimarranno incisi per sempre nel mio cuore!".