Il parco Parri di Cuneo è un progetto che sta diventando realtà [VIDEO]

Una nuova puntata nel racconto del Parco Parri. I lavori fervono, il Parco cresce e, a testimonianza dei risultati raggiunti, ecco un video che illustra le fasi di avanzamento di quello che, da promessa, sta diventando realtà.

Realizzato da Feliz Video e Comunicazione su mandato dell’Amministrazione comunale di Cuneo, in collaborazione con le imprese esecutrici delle opere (RTI Euroambiente srl e Balaclava srl), il video raccoglie le tante riprese effettuate durante le diverse fasi di lavorazione, sottolineando i momenti salienti di un Parco che crescendo si racconta.

Un atto importante per chi lavora quotidianamente alla sua realizzazione, per chi attende la sua conclusione e per coloro che vedono crescere consapevolmente un importante polmone verde nella città.

Nel video è possibile scoprire più da vicino tanti momenti: la vista aerea di Piazza d’Armi all’avvio del cantiere, la nascita del percorso ellittico, che da semplice linea si trasforma in passeggiata circolare aprendosi alla vista del Parco, l’arrivo delle piante in cantiere, la nascita del Bosco Vivaio e, dopo il letargo invernale, la messa a dimora delle piante nelle aree dove cresceranno indisturbate.

Il Video racconta tutte le stagioni, offrendo viste nascoste dei poetici paesaggi invernali che nel sole della primavera hanno lasciato il posto a un Parco che scalpita per crescere. Uno strumento che, congiuntamente al PuntoParco e al “gemello virtuale” che consente un’esperienza immersiva ed in real time al suo interno, permette di conoscere, sperimentare e vivere fin da ora il parco che sarà.