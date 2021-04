Lutto nelle Fiamme Gialle per la scomparsa del luogotenente Fabrizio Gambuti

Grave lutto nella Guardia di Finanza. Ieri, mercoledì 21 aprile, è stata data notizia della scomparsa del luogotenente Fabrizio Gambuti, 57 anni, in servizio presso la Compagnia di Mondovì.

"Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e tutte le Fiamme Gialle d’Italia piangono la scomparsa del Luogotenente CS Fabrizio Gambuti, in servizio alla Compagnia di Mondovì, deceduto questa mattina, a soli 57 anni, per complicanze legate all’infezione da Covid-19." - scrivono sulla pagina Facebook delle Fiamme Gialle - "Un lutto profondo, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall’inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno. Al Luogotenente Gambuti va la profonda gratitudine del Corpo per il lavoro svolto, con passione e dedizione, da integerrimo servitore dello Stato; alla moglie e ai suoi 2 figli l’affettuoso e commosso abbraccio della grande famiglia della #GuardiadiFinanza. Ciao Fabrizio".

Un messaggio di cordoglio, a nome di tutti i monregalesi, giunge anche dal primo cittadino: "Ho appreso la triste notizia del lutto che ha colpito la Compagnia della Guardia di Finanza di Mondovì." - commenta il sindaco, Paolo Adriano - "Desidero esprimere il cordoglio mio personale, quello dell'Amministrazione e della città tutta, partecipando commosso al dolore della Famiglia, dei commilitoni e dell'intera Forza Armata. A questi Servitori dello Stato non saremo mai abbastanza grati".