Mondovì, lunedì previsto incontro sul padiglione "Gallo". Robaldo: "Confido sia risolutivo"

In questi giorni il padiglione "Gallo", parte del complesso dell'ex ospedale di Mondovì Piazza, è stato transennato preventivamente su richiesta dell'Asl, per il possibile rischio caduta di tegole e persiane.

Questa mattina, l'assessore all'istruzione Luca Robaldo ha incontrato il dirigente del liceo "Vasco-Beccaria-Govone", il Prof. Bruno Gabetti, per analizzare le criticità emerse in seguito all'installazione delle transenne (leggi qui), auspicando in delucidazioni su tempistiche e modalità dell'intervento inerente l'edificio.

La risposta dell'Asl non si è fatta attendere: è stato infatti programmato un incontro per la prossima settimana.

"Sono felice che le interlocuzioni con l'ASL abbiano visto una provvidenziale accelerazione."- dichiara l'assessore Luca Robaldo - "Di questo ringrazio il Direttore Generale Brugaletta che ha prontamente compreso le gravi problematiche che abbiamo posto. Lunedì mattina si svolgerà una riunione che, confido, potrà essere risolutiva, prevedendo gli interventi necessari nel più breve tempo possibile".