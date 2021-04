Mondovì, transennato il padiglione "Gallo", preoccupati Comune e Licei

Ex ospedale di Mondovì Piazza transennato.

Quali interventi verranno effettuati e con quali tempistiche? Ancora con precisione non si sa.

La decisione è stata presa dall'Asl, proprietaria dell'edificio, per motivi si sicurezza: c'è infatti il rischio caduta tegole e persiane dal padiglione "Gallo".

L'installazione delle transenne, infatti, comporta non solo la riduzione dei posti auto in prossimità delle scuole (19 in meno), ma esclude del tutto la possibilità di utilizzo del marciapiede da parte degli che si vedono costretti a camminare a fianco delle auto.

"La sicurezza va messa al primo posto" - commenta l'assessore all'istruzione Luca Robaldo - "Siamo contenti che ci sia intenzione di intervenire sull'edificio, ma forse si poteva organizzare il tutto con tempistiche diverse, garantendo almeno il passaggio pedonale. La comunicazione è arrivata in comune lo scorso 16 aprile, ma ad oggi non ci sono indicazioni chiare".

L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per effettuare i lavori sarebbe stata richiesta fino al 31 dicembre 2021, intanto c'è qualche perplessità anche da parte dei licei.

"Anche se al momento le lezioni in presenza solo riprese solo al 50%" - evidenzia il Dirigente, Prof. Bruno Gabetti - "sono tanti gli studenti percorrono via dell'ospedale e se torneremo in zona gialla i numeri aumenteranno sensibilmente, senza marciapiede la situazione diventa complicata".

Anche se verrà disegnata apposita segnaletica orizzontale per indicare il camminamento riservato ai pedoni, è innegabile che, soprattutto nelle ore di punta, il traffico in questa zona sia giù in una situazione delicata. Intanto, l'ex ospedale rimane triste emblema di un problema atavico di Piazza: i 'contenitori vuoti'.