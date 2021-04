Road to #Cuneo2030: tutto pronto per "in.onda.azione.sostenibile"

Prosegue con l’appuntamento del 28 aprile in.onda.azione.sostenibile., la nuova rassegna di incontri online promossa dall’Assessorato alla Pianificazione Strategica in collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura, rivolta a tutti coloro che sono interessati ai temi della sostenibilità in ambito ambientale, economico e sociale.

La rassegna si propone come un viaggio fra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: ogni mese “mettiamo in agenda” un incontro, una riflessione, un libro per riflettere insieme su come i goal individuati dall’ONU possano essere tradotti in concretezza nel territorio nel quale viviamo, con uno sguardo rivolto sia alle strategie nazionali e internazionali che alle politiche e alle esperienze locali.

La Rassegna ha aperto a marzo con due “video – interviste” al Sindaco di Cuneo Federico Borgna e all’Assessore alla Pianificazione Strategica Mauro Mantelli disponibili sul canale YouTube Cuneo 2030 (https://www.youtube.com/channel/UCO3pEOS49aF4EdXJxVPfOXA). Attraverso 4 spunti di riflessione è stato approfondito il percorso di sostenibilità che la Città e l’Amministrazione comunale stanno già compiendo e che intendono rafforzare nel prossimo decennio.

La diretta di mercoledì 28 aprile alle ore 15 sarà un tuffo nel Goal 12 – Consumo e produzione responsabili dell’Agenda2030.

Guidati dalle riflessioni di Nadia Lambiase (Mercato Circolare) e dalle letture dell’attrice Antonella Delli Gatti faremo chiarezza sul paradigma dell’economia circolare: quando la produzione ed il consumo sono progettati e pensati per essere sostenibili.

L’incontro è realizzato in collaborazione con LVIA e la Cooperativa MOMO, impegnate nei progetti ‘Metti in circolo il Cambiamento’ e ‘TrAMA Circolare’.

Gli incontri si svolgeranno online in diretta sul canale YouTube Cuneo 2030 e sulla pagina fb del Comune di Cuneo (https://www.facebook.com/ComunediCuneo/) e potranno essere visionati anche in replica.

La partecipazione è gratuita e non è necessaria l’iscrizione.