Sicurezza: Bergesio (Lega), posto Polfer a Fossano non più rimandabile

"Ho presentato un'interrogazione al ministro Lamorgese perché chiarisca come intende garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori ferroviari di Fossano, dopo i recenti ed estremamente violenti casi di aggressione verificatisi presso la stazione ferroviaria della città piemontese. L'esigenza di un presidio di polizia ferroviaria localizzato nel plesso appare non più rinviabile, considerata la la posizione strategica e l'altro numero di passeggeri che si riversano quotidianamente nella stazione di Fossano, punto d'origine della linea per Cuneo. Sulla direttrice in questione, troppo spesso ai tanti cittadini onesti si mescolano spacciatori e gruppi di balordi che mal reagiscono ai legittimi controlli del personale ferroviario. La Lega è da sempre per la legalità ed il rispetto delle regole, convinta che la sicurezza dei cittadini e il senso dello Stato sono legati a doppio filo e si rinsaldano quando la prima viene sostenuta e rinvigorita dalla presenza del secondo".



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.