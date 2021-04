Vezza d'Alba si prepara al Giro d'Italia: lavori in corso sulle strade

Sono in corso i lavori di fresatura e asfaltatura lungo le strade provinciali di Vezza d'Alba che il prossimo 10 maggio saranno attraversate dal passaggio del Giro d'Italia.

I lavori si concentrano sulla rotatoria di via Torino, lungo l’ex Statale 29, su via Salerio e su strada Sanche, dove i corridori in arrivo da Castagnito proseguiranno la loro corsa verso Canale.

La rotatoria di via Torino, di fronte alla sede di Banca d’Alba, è la più impegnativa, interessata com'è dal quotidiano passaggio di un numero sempre crescente di Tir, autoarticolati, auto e furgoni.



Per la giornata della corsa, l'Amministrazione comunale vezzese ha intanto predisposto la chiusura degli accessi stradali sul percorso della corsa, in collaborazione col servizio sicurezza della Prefettura e della Questura.



Per l'occasione ha poi acquistato 1.000 bandierine rosa e un grande striscione di saluto e benvenuto al Giro da parte della cittadinanza, che verranno affissi dalla Protezione Civile lungo il percorso vezzese.