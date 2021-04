Alba, auto si schianta contro un albero in corso Coppino

E’ stato condotto all’ospedale di Verduno per accertamenti l’uomo che, poco dopo le 10.15 di questa mattina (giovedì 22 aprile), per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Fiat 500 al volante della quale stava percorrendo corso Michele Coppino.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio semaforico con via Gastaldi e via Corridoni. Il veicolo è andato a terminare la propria corsa contro una delle piante del viale alberato.

Il pensionato alla guida dell’utilitaria è stato soccorso dai sanitari del 118, mentre sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, arrivati dalla vicina caserma, per la messa in sicurezza del veicolo, e la Polizia Municipale per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.