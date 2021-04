Intervento in corso a Cuneo in via Felice Cavallotti in un palazzo al civico 14 per un'ascensore bloccato.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo per liberare alcune persone presenti all'interno. La chiamata è giunta nella centrale operativa intorno alle ore 19 di oggi, giovedì 22 aprile. L'elevatore è rimasto bloccato tra i piano terra e il primo piano. Tutte le persone all'interno stanno bene.