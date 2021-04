È morto Tullio Mastrorilli, fondatore della Protezione civile di Costigliole Saluzzo

Il mondo della Protezione civile di Costigliole Saluzzo e della Granda è in lutto.

Il Covid si porta via Tullio Mastrorilli, fondatore e storico coordinatore del Gruppo di Protezione civile di Costigliole Saluzzo. Il suo passato da guardia forestale della Provincia lo ha portato infatti a fondare l’importante realtà costigliolese al servizio del territorio, che Tullio ha sempre saputo dar crescere.

Il suo percorso all’interno del mondo della Protezione civile lo ha portato anche ad incarichi su scala provinciale: Mastrorilli infatti è stato anche coordinatore delle squadre del “quadrante” Saluzzese, oltre ad aver seduto anche nel coordinamento provinciale.

Dopo esser risultato positivo al Covid-19, Mastrorilli era ricoverato all’ospedale di Mondovì.

All’interno della Protezione civile, aveva partecipato a missioni di soccorso in seguito a calamità in tutta Italia, oltre ad essere sempre in prima linea in caso di emergenze a Costigliole e sul territorio.

Il rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale del paese questa sera, giovedì 22 aprile, alle ore 20. Le esequie domani, venerdì 23, alle ore 15, sempre nella Parrocchiale di Costigliole Saluzzo.