Ferito al piede con una motozappa in via Mellana a Cuneo. Soccorso da 118 e vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 aprile, una persona è stata soccorsa in via Mellana a Cuneo. L'uomo, di cui non sono al momento note le generalità, è stata ferito al piede mentre operava con una motozappa.



Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco dalla centrale di Cuneo e l'equipe medico sanitario. La persona è stata trasportata con ambulanza all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Non si conoscono le sue condizioni.



L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17,30.