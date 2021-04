Investito sulle strisce pedonali in piazza Europa, grave un 85enne di Cuneo

Un anziano è stato investito in piazza Europa a Cuneo, verso le 9 di oggi 22 aprile. L'uomo, un pensionato 85enne residente in città, stava attraverdando sulle strisce pedonali all'altezza della farmacia comunale, in direzione della piazza.

Ad investirlo un suv che procedeva in direzione di Borgo San Dalmazzo. L'urto ha scaraventato l'anziano a diversi metri di distanza. Immediata la chiamata al 118, intervenuto con la medicalizzata per il trasporto d'urgenza in ospedale. L'85enne è in gravi condizioni. Sul posto le volanti della Polizia, per la gestione della viabilità e per ricostruire la dinamica del sinistro.