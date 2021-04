Quadri moderni astratti, la funzione decorativa

Decorazioni a parete per interni, come trovare il filo conduttore

L'arte astratta può esprimere un'infinita varietà di stati d'animo, sfumando dolcemente sullo sfondo o assumendo il controllo di una stanza con colori e forme audaci. Quindi, che il tuo stile sia tradizionale, moderno, rustico o una via di mezzo, c'è un modo per incorporare meravigliosamente stampe e dipinti astratti nel tuo arredamento.

Su arredimurali.it i migliori quadri moderni astratti per una scelta in linea alle proprie esigenze. L'argomento aperto non dominerà la narrazione di una stanza, mentre la composizione accattivante, geometrica, fluida o pittorica, contribuirà a creare movimento e profondità nello spazio. Astrazioni colorate compaiono contro i muri, ma sono ideali anche su fondali dai colori intensi.

Quando vuoi introdurre dei quadri moderni astratti ma senza aggiungere altro colore a uno spazio, un'opera astratta in bianco e nero quasi certamente farà il trucco. Quando scegli un pezzo, pensa al tipo di energia che vuoi creare nella stanza: una forma monolitica può sembrare solida e radicata, uno splatter selvaggio aggiunge energia allegra, un grazioso disegno al tratto conferisce romanticismo e intrigo.

Decorazioni a parete per interni, l’importanza del “doppio”

“L'arte astratta non deve sempre gridare per attirare l'attenzione. Per opere d'arte che mettono in risalto in modo sottile il resto dell'arredamento di una stanza, attenersi ai colori che già esistono nello spazio”.

Un semplice trucco per far sentire a casa quasi tutti i lavori astratti consiste nell’avere un compagno. Che siano:

· Appesi fianco a fianco,

· Impilati verticalmente o

· Esposti a fianco di una porta o di un mobile,

un paio di opere astratte si sentiranno intenzionali ed equilibrate. La chiave è mantenere le dimensioni e l'inquadratura coerenti, in modo che le opere d'arte appaiano come un insieme coerente anche se i colori e le forme delle composizioni variano.

Potresti scegliere quadri moderni astratti con un colore di fondo che si abbina alle tue pareti o scegliere un'opera d'arte che riecheggi la tonalità del rivestimento del divano o della biancheria da letto. In ogni caso, la spigolosità dell'opera d'arte assicurerà che l'aspetto sia moderno piuttosto che abbinabile.

Quadri moderni astratti, in sinergia con altri stili

Le opere d'arte astratte giocano bene con altri generi, dai paesaggi tradizionali alla ritrattistica alle stampe figurative, quindi non esitate a incorporarle in una parete della galleria nuova o esistente. Alcuni suggerimenti: attenersi a una tavolozza di colori limitata (tutti i toni freddi, solo bianco e nero) per la coesione. Mantenere i colori e i materiali dell'inquadratura simili e incorporare un mix di dimensioni e mezzi per l'interesse. Per quanto riguarda il posizionamento, i quadri moderni astratti sono perfetti per riempire una grande distesa di muro come lo sono per far sentire speciale una piccola stanza.

Niente mette in risalto la bellezza d'avanguardia dell'arte astratta come il suo opposto decorativo. Intagli intricati e dettagli dorati, mobili classici in mogano e stoviglie in argento, illuminazione decorata con cristalli e accessori in porcellana, questi pezzi sono perfetti per stampe geometriche audaci e dipinti astratti eterei. Per un contrasto ancora più inaspettato, posiziona un pezzo moderno all'interno di una cornice vecchio stile.

Quando una stanza ha bisogno di una dose di colore serio senza troppi impegni, considera un lavoro astratto sul campo di colore. Sia che il colore sia piatto e uniforme o ricco di profondità pittorica, le opere d'arte del campo di colore hanno un impatto che smentisce la loro semplicità. Questi pezzi fanno anche miracoli in multipli per un effetto color block.