Busca: domenica 25 luglio torna la Fiera di Maggio

Appena uscito il calendario delle riaperture stabilito dal Governo, l’associazione Assoimprese Busca, d’accordo con il Comune, ha stabilito la data della Fiera di Maggio 2021, la quale, per forza di cose, avrà un’edizione straordinaria: con il nome di Fiera di Luglio, in via eccezionale, si svolgerà il 25 del mese, due anni e due mesi dopo la nona edizione del maggio 2019.

“E’ un annuncio di speranza e di buon augurio in vista del superamento del lungo periodo di pandemia e restrizioni – dice il sindaco Marco Gallo - . Il Comune dà tutto il proprio sostegno ad Assoimprese nell’allestimento di questo atteso evento, che sarà sottoposto a regole ben precise di sicurezza, cui tutti dovremmo rigorosamente attenerci, e lo faremo di buon grado, purché si possa comunque tornare a ritrovarci insieme. Lo sforzo organizzativo in più sarà condiviso fra l’associazione degli esercenti, il Comune con la Polizia Municipale e le altre associazioni di volontariato che da sempre collaborano all’iniziativa, per accogliere al meglio i visitatori. Importante dare occasioni di rilancio ad un settore che ha tanto sofferto il periodo di pandemia”.