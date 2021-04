Pd Savigliano: "Il bene comune sempre deve prevalere sui personalismi"

"Con nostra grande sorpresa, in queste ultime settimane, a seguito della decisione del gruppo consiliare Partito Democratico di cambiare il capogruppo in consiglio comunale, si sono scatenate infinite quanto sterili polemiche nei confronti del Circolo di Savigliano, accusato di usare metodi di “staliniana memoria”.

Soprattutto siamo rimasti sconcertati di come una del tutto legittima decisione assunta dagli organismi del nostro Partito sia stata a tal punto strumentalizzata da sfociare in pesantissimi attacchi personali e che nulla avevano di politico a più di un esponente del nostro circolo.

Intendiamo allora sgombrare il campo da ogni speculazione, richiamando il principio fondante del Partito Democratico, ovvero il bene comune, che sempre deve prevalere sui personalismi. Il nostro circolo assume le proprie decisioni in modo collegiale e soprattutto democratico, per il tramite dei propri organismi, e quindi a seguito di discussione e confronto nelle sedi opportune.

Aderendo inoltre a quelle che sono le posizioni del Pd nazionale, si è optato per dare una maggiore attenzione alla politica locale, alle amministrazioni, al ruolo di donne e giovani. Il circolo è aperto e funzionante, è diventato negli anni punto di riferimento democratico, ed è aperto al confronto civile e all’apporto di tutti coloro che vogliano dare il proprio contributo in modo costruttivo.

Crediamo che questo sia il tempo di parlare di ripresa sia economica che sociale e di costruire progetti che guardino al futuro.

Non possiamo infine non ricordare come tra pochi giorni sarà il 25 Aprile, Festa della liberazione dal nazifascismo.

Democrazia, libertà e uguaglianza devono continuare a t rovare la loro concreta applicazione nel quotidiano: il 25 Aprile può e deve costituire ancora uno stimolo alla speranza, alla vitalità delle idee ed alla partecipazione.

È con questo spirito che aderiamo alle iniziative del nostro Comune, seppur con limitazioni del periodo, riaffermando i valori e i principi dell'antifascismo fondativi della Repubblica e della Costituzione".

Partito Democratico – Circolo di Savigliano