Savigliano, Racca (Lega): “Gli Amministratori dicano se sono vaccinati o no”

A Savigliano si torna a parlare ai presunti “furbetti” del vaccino anticovid. Dopo la nota stampa in cui il sindaco Giulio Ambroggio smentiva le voci che circolavano sui social e sui quotidiani locali e specificava che tra gli Amministratori chi aveva ricevuto il vaccino era perché ne aveva diritto, il Consigliere comunale ha presentato un’interpellanza proprio per chiedere al primo cittadino, agli assessori e ai colleghi consiglieri di “rinunciare all’evocata privacy esprimendo pubblicamente la propria situazione vaccinale affinché i nostri concittadini possano considerarci immuni non tanto dal Covid ma da atti che possano evidenziare “favoritismi e “connivenze” dubbie”.

“E’ un atto di assoluta trasparenza - aggiunge Racca -. Nessuno scandalo, non voglio attaccare nessuno, ma visto che si parla di amministratori furbetti, voglio dare a la possibilità di dire a tutti se e perché si sono vaccinati - e conclude - Del resto non vengano ad appellarsi alla privacy quando noi amministratori pubblichiamo la dichiarazione dei redditi tutti gli anni, ora abbiamo paura di dire se siamo vaccinati o no?”.

L’interpellanza sarà discussa durante il prossimo Consiglio comunale di lunedì 26 aprile.