Caffè gratuito per gli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccini al PalaCrSaluzzo

L'Associazione saluzzese “Officina delle idee” in collaborazione con Caffè Excelsior di Busca ha installato un erogatore di bevande calde per gli operatori presenti presso il Pala CrSaluzzo impegnati nella campagna vaccinale.

L’erogatore che somministra caffè, the e cioccolata di eccellente qualità è a disposizione di medici, infermieri e personale volontario a titolo completamente gratuito.

“Ci sembrava un gesto di attenzione verso gli operatori - afferma Giovanni Damiano di Officina delle idee - impegnati per lunghe ore nel centro vaccinale nello svolgimento di un’attività importante e attesa dalla popolazione. Grazie a Roberta e Nicoletta Trucco, titolari della Caffè Excelsior per aver sostenuto questa come molte altre nostre iniziative” - conclude Damiano.