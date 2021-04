Racconigi Cycling Team: domenica 25 trasferta marchigiana sulle strade di Corridonia

Secondo impegno stagionale consecutivo sulle strade marchigiane per il Racconigi Cycling Team.

Nella mattinata di domenica 25 aprile la formazione del team manager Claudio Vassallo, presieduta dall'appassionato Silvio Traversa, si schiererà ai nastri di partenza dell'edizione 2021 della “Giornata Nazionale Rosa - Gran Premio Città di Corridonia”, programmata nel cuore di Corridonia, in provincia di Macerata. 85,5 i chilometri totali di gara, caratterizzati da un circuito lungo 17 chilometri, da ripetere per quattro volte, e da una salita finale da scalare due volte sulla cui sommità sarà collocato il traguardo finale.

La gara, quindi, si addice particolarmente alle attaccanti ed alle atlete che sanno esaltarsi quando la strada sale.

Il ritrovo è fissato per tutti presso Piazzale della Vittoria - Giardini Pubblici a Corridonia (MC), alle ore 7:30, mentre il via ufficiale della competizione verrà dato alle ore 10:00. Gli appassionati di ciclismo vedranno transitare al traguardo la vincitrice poco dopo mezzogiorno.

Per la trasferta marchigiana l'esperto tecnico Roberto De Filippo ha convocato sei agguerrite atlete: le elite primo anno Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, le junior secondo anno Valentina Basilico, già terza classificata al “Trofeo Città di Ceriale”, quarta al “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC) e sesta nell'internazionale “Piccolo Trofeo Alfredo Binda - Valli del Verbano - U.C.I. Nations' Cup Junior Women” di Cittiglio (VA), e Matilde Beltrami, e le junior al primo anno della categoria Benedetta Brafa e Matilde Ceriello.

Buone notizie, infine, per la sfortunata Camilla Marzanati, rimasta coinvolta in una rovinosa caduta nelle battute finali del “Trofeo Born to Win” di Civitanova Marche (MC). L'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta, per ridurre la frattura scomposta alla clavicola sinistra, è perfettamente riuscito. Lo staff dirigenziale e tecnico, le atlete e tutta la società rossonera attendono di rivedere al più presto in gruppo la talentuosa atleta biellese.

LINE UP “GIORNATA NAZIONALE ROSA - GRAN PREMIO CITTA' DI CORRIDONIA” A CORRIDONIA (MC)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Valentina Basilico (Junior II° Anno, 17 Aprile 2003)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo