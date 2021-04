Volley A2/F: Verso Lpm Bam Mondovì-Soverato. Capitan Midriano ha le idee chiare: "Questi tre punti per noi sono fondamentali!" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì si prepara ad affrontare il rush finale della Pool Promozione. Pumine che giocheranno sempre in casa le ultime tre gare ancora in programma, nell'ordine contro Volley Soverato, Megabox Vallefoglia e Omag San Giovanni in Marignano.

Si comincia domenica, dunque, con le calebresi del Volley Soverato, già incontrate due volte tra campionato e coppa Italia e sempre battute. Quello di domenica, tuttavia, si preannuncia come un impegno più insidioso di quanto possa dire l'attuale classifica.

La compagine calabrese, infatti, sta attraversando un ottimo stato di forma e nelle ultime due uscite della Pool si giocherà il tutto per tutto per conquistare l'accesso ai Play-off. Abbiamo fatto il punto in casa Lpm con la capitana Alessia Midriano. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni: