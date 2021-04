Volley femminile A1: la Bosca S.Bernardo Cuneo si tinge di orange, in posto 4 ecco Marrit Jasper

Importante colpo di mercato della Bosca S.Bernardo Cuneo, che si è assicurata le prestazioni della venticinquenne schiacciatrice olandese Marrit Jasper per la stagione 2021/2022. Per la Nazionale orange si tratterà della seconda avventura italiana dopo il debutto in Serie A1 con la maglia della Banca Valsabbina Millenium Brescia nello scorso campionato.

Dopo la conferma di Alice Degradi, un innesto pesante nel reparto dei posti quattro biancorossi, quello che nella stagione 2020/2021 ha sofferto di più causa infortuni e difficoltà assortite.

Jasper, 180 centimetri di altezza, è nata a Sneek il 28 febbraio 1996. Muove i primi passi nella squadra locale, con la quale vince due campionati, una Coppa dei Paesi Bassi e due supercoppe olandesi in quattro stagioni. Nella stagione 2016/17 si trasferisce in Germania per giocare con il Suhl, in Bundesliga. Nel maggio del 2017 arriva il debutto nella Nazionale olandese in un’amichevole contro l’Italia; con la maglia orange conquista la medaglia d’argento ai Campionati Europei disputatisi a settembre in Azerbaigian e Georgia. Dopo un’annata al Dresdner, con cui vince la Coppa di Germania, passa al PTSV Aachen. Nella scorsa stagione l’approdo in Italia con la maglia della Banca Valsabbina Millenium Brescia. In un campionato al di sotto delle aspettative per le Leonesse, che hanno chiuso all’ultimo posto in classifica, Jasper ha impressionato per tecnica e costanza. Ben 313 i punti messi a segno in 24 partite; soltanto Gray (374) e Herbots (327) hanno fatto meglio tra le schiacciatrici. 17 i muri punto, 14 gli ace, a dimostrazione di una giocatrice completa in tutti i fondamentali.Jasper, la prima olandese a vestire la maglia biancorossa, fa parte della lista del neo ct Avital Selinger per la stagione internazionale 2021 da cui saranno selezionate le squadre per i due principali appuntamenti dell’anno: la Volleyball Nations League (VNL) in programma a Rimini dal 25 maggio al 25 giugno e i Campionati Europei che si disputeranno a Belgrado, Plovdiv, Zara e Cluj-Napoca dal 18 agosto al 4 settembre. Il gruppo orange si trova attualmente in ritiro presso il Centro Olimpico olandese di Papendal (Arnhem).

MARRIT JASPER, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO: «Cuneo Granda Volley è stata una delle prime società a farsi avanti: ho sentito fin da subito grande fiducia nei miei confronti e questo ha contato molto nella mia decisione. Il mio primo anno in Italia è stato dolceamaro, con grandi soddisfazioni a livello personale e tante difficoltà a livello di squadra. Vestire la maglia della Bosca S.Bernardo Cuneo è senza dubbio un passo avanti significativo per la mia carriera. Adesso mi attende un’estate di impegni con la Nazionale olandese prima di tuffarmi nella nuova avventura biancorossa: non vedo l’ora di conoscere compagne, staff, società, tifosi e la città di Cuneo. Il Pala UBI Banca, con le Alpi sullo sfondo, mi aveva colpito molto, e sapere che è la mia nuova casa è una bella sensazione. Giocarci con il calore dei nostri tifosi sarà la vittoria più importante dopo una stagione di partite a porte chiuse».

LA SCHEDA

Marrit Jasper

Nata a Sneek (Paesi Bassi) il 28/2/1996

Ruolo: schiacciatrice

Altezza: 180 cm

CARRIERA

2012-2016 Sneek (NED)

2016-2017 Suhl (GER)

2017-2018 Dresdner (GER)

2018-2020 PTSV Aachen (GER)

2020-2021 Banca Valsabbina Millenium Brescia (ITA)

2021-2022 Bosca S.Bernardo Cuneo (ITA)

PALMARÈS

2018 Coppa di Germania

2017 Medaglia d’argento ai Campionati Europei

2016 Campione d’Olanda

2016 Supercoppa olandese

2015 Campione d’Olanda

2015 Supercoppa olandese

2014 Coppa d’Olanda