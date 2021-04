Computer e una donazione al Comprensivo di Barge: il grazie del dirigente al Vallauri di Fossano e al Lions club di zona

Egregio direttore,

approfitto della Sua testata giornalistica per dare comunicazione di due donazioni appena ricevute dal nostro Istituto e che, nonostante l’emergenza ancora in corso, aiutano a guardare avanti, con la prospettiva delle tante attività che, mi auguro, potremo riproporre nel prossimo futuro.

La prima donazione è nata dal rapporto di collaborazione e di rete che esiste tra le scuole del territorio e dall’operazione di ammodernamento dei laboratori informatici condotto alla fine dello scorso anno dall’ITIS Vallauri di Fossano. Dalla considerazione che i computer sostituiti, non più validi per la didattica avanzata di un istituto tecnologico all’avanguardia come il Vallauri, potessero invece essere ancora un validissimo strumento di apprendimento delle nozioni base di informatica, è stato possibile allestire, con ben quattordici postazioni di lavoro, il nuovo laboratorio informatico destinato ai nostri alunni della scuola primaria di Barge Cap.

Un grazie particolare dunque, per la disponibilità e la preferenza accordataci in tale occasione, al dirigente scolastico Paolo Cortese e al D.s.g.a. Mario Freni.

Il secondo ringraziamento va al Lions Club Barge-Bagnolo-Cavour coordinato dalla presidente Paola Forneris, per una donazione relativa all’ampliamento della dotazione strumentale dell’aula multisensoriale d’istituto, che è un’aula appositamente destinata all’inclusione dei nostri studenti, in particolare per i diversamente abili.

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico Davide LARATORE