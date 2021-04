500 anni dall’apparizione della Madonna a Cussanio: al Santuario di Fossano è tutto pronto (FOTO)

Dal 30 aprile al 31 maggio, a Cussanio di Fossano, si celebrerà il quinto centenario dell’apparizione della Vergine Maria a Bartolomeo Coppa. Sarà infatti un mese santo per tutta la Diocesi di Fossano, quello di maggio, per il quale ci si sta preparando da anni e che ha visto un importante restauro di tutto il Santuario di Cussanio.



Nel 2019, con la conclusione dei lavori di studio e di progettazione, si sono inaugurati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato dapprima il rifacimento del tetto e dell’esterno per poi passare al restauro interno. Sono state restaurate tutte le superfici delle pareti, affreschi e decorazioni, anche quelle della cupola e sono stati sostituiti tutti i vetri, rimossi anche i marmi della zoccolatura e sostituiti con un materiale traspirante. Ieri, giovedì 22 aprile, è stata installata anche una nuova campana sulla quale viene riportata la scritta “V centenario delle apparizioni a Cussanio” con una rappresentazione grafica.



Tutti coloro che abbiano un’immagine del Santuario prima dei lavori potranno capire la dimensione del cambiamento che è stato fatto. Entrando nello spazio, decisamente più luminoso e accogliente, infatti, si viene catapultati in una dimensione di assoluta bellezza e maestosità senza eccedere però nella pesantezza. Una struttura dinamica, quella progettata da Fra Luca Gazzoni, capace di suscitare sensazioni da sindrome di Stendhal.



Saranno due gli appuntamenti principali: l’8 e l’11 maggio, giorni nei quali la Vergine Maria apparì a Bartolomeo Coppa, povero mandriano sordomuto, donandogli la parola e l’ascolto. Sabato 8 maggio, alle 19.00, dunque il vescovo mons. Piero Delbosco, reciterà la Solenne Celebrazione Eucaristica con le Parrocchie di Fossano. Martedì 11 maggio invece, alle ore 18.30, l’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia celebrerà la messa con i vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta.



“Con la celebrazione del 5’ centenario entriamo nella storia. - commenta il rettore Don Pierangelo Chiaramello -. Siamo orgogliosi e vivremo questo momento con il cuore, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, perché la Madonna della divina provvidenza lo merita”.



Il sindaco Dario Tallone ha dichiarato: ”Il 2021 è un anno storico, in tutti gli aspetti. È da tempo che con don Pierangelo stiamo lavorando per capire dove l’amministrazione può essere d’aiuto nella realizzazione del 500esimo anniversario. Parte della logistica sarà gestita dal comune, questa celebrazione è un segnale di ripartenza anche per Fossano”.



Ha portato il saluto della Fondazione CRF e CRT, Gianfranco Mondino. Queste fondazioni, complessivamente hanno donato 480mila euro in favore dei lavori di restauro. “Il ragazzo si reca a Cussanio per giocare a calcio, il giovane per gustare un gelato o trascorrere una serena giornata in famiglia o con gli amici e quando si sposa vede il Santuario come la sede ideale per il giuramento nuziale, Santuario che diviene anche il luogo per chiedere e ringraziare la Madre della Divina Provvidenza ed infine l’anziano, quando faticosamente passeggia lungo Viale Sacerdote ed ammira le nostre belle montagne vede il Santuario che erge della pianura ed è fonte di ricordi di vita. Ma il Santuario di Cussanio è anche patrimonio di arte e cultura che va difeso e preservato per le generazioni future” il commento di Mondino.



“Le aziende e Fondazioni che compongono la Consulta hanno costituito da oltre vent’anni questa associazione, e da allora l’attenzione a Fossano non è mutata. Il sentimento di responsabilità collettiva verso il nostro territorio ci spinge a intervenire a supporto di progetti come questo del Santuario di Cussanio, per il quale tantissime persone nutrono un particolare affetto e senso di appartenenza- dichiara il presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano, Luca Caramelli - Molti di coloro che rappresentano i tredici Soci della Consulta sono di origine fossanese e conoscono questi luoghi sin da bambini. Condividiamo con i fossanesi e tutti coloro che hanno un lieto ricordo di Cussanio il senso di familiarità e di comunità che si respira imboccando il lungo viale che porta al Santuario”.