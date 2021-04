A Beinette i volontari della protezione civile ripuliscono il paese dai rifiuti

Ieri mattina, giovedì 22 aprile, 16 volontari del gruppo comunale di protezione civile di Beinette hanno ripulito i fossi e i bordi strada delle zone periferiche del paese.

Organizzati in gruppi di due-tre persone, per poter mantenere le distanze e dotati di pinze, guanti e igienizzante, i volontari hanno riempito quattro cassonetti di rifiuti, anche ingombranti, che cittadini incivili hanno gettato per strada.