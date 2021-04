Alba, il Comune aderisce all’iniziativa "Spazzamondo" della Fondazione Crc

Il Comune di Alba ha aderito al progetto della Fondazione Crc "Spazzamondo - Cittadini attivi per l'ambiente". L'iniziativa prevede di coinvolgere i cittadini di tutta la provincia di Cuneo sabato 5 giugno, Giornata mondiale dell'Ambiente, in una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati.



La Fondazione attiverà nei comuni della provincia un punto informativo e di distribuzione gratuita del kit di raccolta (t-shirt, guanti, pinze, sacchi, ecc.). I cittadini potranno iscriversi nelle prossime settimane sul sito www.fondazionecrc.it o direttamente presso il punto di distribuzione del kit il giorno della manifestazione. Al termine della giornata sarà consegnato un premio ai comuni che avranno coinvolto il maggior numero di persone.



L’assessore all’Ambiente, Marco Marcarino: "Il Comune di Alba, diventando partner dell’iniziativa, avrà a disposizione il kit per la raccolta dei rifiuti da distribuire ai partecipanti. Nel contempo, grazie al sostegno dell'associazione Proteggere Insieme, allestirà uno spazio per la distribuzione, il coordinamento dell’iniziativa, le informazioni e la sensibilizzazione dei cittadini”.