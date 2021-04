Bra: possibilità di apertura il 25 aprile e il 1° maggio per parrucchieri ed estetisti

Acconciatori/trici ed estetisti/e potranno rimanere aperti ed esercitare la loro attività anche domenica 25 aprile e sabato 1° maggio, secondo i consueti orari. La decisione è contenuta nel decreto 26/2021 firmato dal sindaco di Bra Gianni Fogliato, che segue l’analogo provvedimento adottato la scorsa settimana in occasione del passaggio della provincia di Cuneo in zona arancione.



“In linea con la precedente ordinanza e visto l’invito avanzato dalla Confartigianato Imprese di Cuneo, abbiamo deciso di concedere l’opzione facoltativa di apertura anche per il 25 aprile e il 1 maggio – ha commentato il sindaco Gianni Fogliato -. Un segnale di vicinanza che, in un momento di particolare difficoltà, ci auguriamo possa rappresentare un’opportunità sia per le categorie interessate che per la clientela, che negli scorsi mesi non ha potuto usufruire dei servizi”.