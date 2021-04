Festa della Liberazione in presenza nel Bosco dei Pensieri di Fontanafredda

"Per la seconda volta il 25 Aprile, Festa della Liberazione, cade nel tempo del Covid e della chiusura. Quest’anno, 365 giorni dopo, le iniziative online ci sono venute un po’ a noia, la voglia di vederci in presenza intorno a un’idea è troppo forte per accontentarsi di un surrogato. Così abbiamo deciso di darci appuntamento al 1° maggio, Festa del Lavoro, e fare di quel giorno anche la Festa della Liberazione, insieme e in presenza, sia pur con tutte le precauzioni del caso. Il 1° maggio, speriamo, sarà dunque il momento di tornare a stare insieme, a piccoli gruppi, per leggere brani che ci parlano di Resistenza nel Bosco dei Pensieri".



E’ l’annuncio che arriva dalla Fondazione "E. di Mirafiore" di Tenuta Fontanafredda a Serralunga d’Alba, che rimanda la sua tradizionale celebrazione della Resistenza all’appuntamento in programma sabato 1° maggio, alle ore 10 presso il Bosco del Pensieri.



Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, l’incontro sarà a numero limitato. La partecipazione è gratuita, ma è tassativamente obbligatoria la prenotazione: per prenotarsi è possibile scrivere un'email a info@fondazionemirafiore.it indicando nome, cognome, numero cellulare (che la Fondazione conserverà, insieme a indirizzo email, per 14 giorni). Ai primi prenotati verrà garantita la partecipazione, successivamente verrà aperta una lista d’attesa.



Si consiglia altresì di arrivare con un poco di anticipo, per avere il tempo di espletare tutte le formalità del caso: autocertificazione, tracciabilità, igienizzazione.