La Provincia asfalta strade tra Albese e Saluzzese. Impegno da 1 milione

La Provincia asfalta la strada della rotatoria di frazione Borbore a Vezza d’Alba (foto Sett. Viabilità Provincia)



La Provincia sta asfaltando in questi giorni oltre 12 km di strade provinciali nella zona dell’Albese e Saluzzese investendo più di 1 milione di euro.



Si tratta di interventi di ripresa della pavimentazione bitumata del piano viabile ormai logoro, tutti finanziati con fondi provinciali. Su tutte queste strade passerà anche il Giro d’Italia 2021 e comunque gli interventi rimarranno a servizio dei residenti per la messa in sicurezza della viabilità locale.



Il primo lotto di lavori prevede una spesa complessiva di 900.000 euro ripartito in 714.800 euro per lavori (comprensivi degli oneri speciali della sicurezza) e 185.200 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.



Le strade provinciali interessate nel Reparto di Alba sono le seguenti: Sp 11 bivio Sp 429-confine Provincia di Asti; Sp 429 tronco Ricca-Cortemilia; Sp 341 di Pedelmonte; Sp 50 tronco Mussotto-Guarene; tronco Guarene-Castagnito; tronco Vezza-Castagnito; Sp 257 tronco Vezza-Sanche; tronco San Rocco-Occhetti; Sp 29 tronco Monteu Roero-Canale.



Nel reparto di Saluzzo saranno coinvolte le strade provinciali 20 tronco Torino-Racconigi e 30 tronco Racconigi-Casalgrasso.



Un secondo intervento, sempre di manutenzione stradale, riguarda la pavimentazione bitumata della rotatoria sulla Provinciale 929 in località Borbore (reparto di Alba) finanziato con decreto Mit 49 del febbraio 2018 per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. I lavori in questo caso ammontano a 103.553 euro, di cui 79.850 per lavori e 23.703 per somme a disposizione e prevedono fresatura di regolarizzazione e successiva stesa con asfalto modificato ad alto modulo complesso.

A completamento viene eseguita la bitumatura della Provinciale 50 dalla rotatoria verso Castagnito.