Moretta, rimandata l'apertura del centro vaccinale

Un problema logistico ne impedisce l’operatività domani, sabato 24 aprile, come programmato.

"Purtroppo – spiega il vicesindaco di Moretta, Emanuela Bussi – ci è stato comunicato che è “saltata” la programmata consegna delle dosi di vaccino alle farmacie, necessarie ai medici di base per procedere alla campagna di inoculazione nella giornata di domani. Non è un inconveniente che dipende da noi, ma si tratta di un problema nella catena logistica di distribuzione. Ci scusiamo, comunque, con tutti i cittadini per questo intoppo".